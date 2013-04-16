Аварія на теплотрасі у Києві: провалився асфальт, дорогу залило окропом (фото)
Лаврську і Старонаводницьку перекрили
На дорозі утворилася яма шириною кілька метрів і глибиною близько двох
У Києві через прорив труби теплотраси на вулиці Лаврській на дорогу хлинула вода температурою 100 градусів, повідомляє «Сьогодні».
Окріп перетворився на цілий струмок, який залив Лаврську і Старонаводницьку вулиці.
Гаряча вода розмила грунт, в результаті провалилася частина асфальту. На дорозі утворилася яма шириною кілька метрів і глибиною близько двох. За словами комунальників, які працюють на місці НП, можливий ще один обвал. На асфальті лежать уламки дорожнього покриття і каміння.
Над дорогою утворилася величезна хмара пари. Видимість – нульова. Рух і по Лаврській і Старонаводницькій перекрито.
За словами працівників ДАІ, рух буде відновлено до завтрашнього вечора.
Фото: «Українська правда», Анна Добко