Попов вирішив реформувати місцеве самоврядування

Попов має намір провести реформу в 2014 році

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов вважає, що Київ має якнайшвидше провести реформу місцевого самоврядування. На його переконання, столиця має визначитись, як буде розвиватись місцеве самоврядування, не пізніше І півріччя 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав на засіданні в КМДА, де презентувалась Концепція реформування місцевого самоврядування, що готується за дорученням Президента.

На засіданні голова КМДА озвучив пропозицію у найкоротші терміни створити робочу групу за участю депутатів Київради, представників Громадської ради при КМДА, а також адміністрації столиці, яка зможе працювати над пропозиціями від столиці щодо реформування місцевого самоврядування, виходячи з результатів проведених обговорень в громаді цього питання.

«У нас є унікальна можливість, оскільки є політична воля Президента України, зібрати всі проблеми по темі і так виписати, щоб ми назавжди заклали собі дійсно ті права, які нам потрібні. Причому не для того, щоб сказати, що от вони є, а для того, щоб життєдіяльність забезпечити. І як на мою думку, нам треба обов’язково зробити робочу групу, щоб не було там політики, щоб сіли і виписали ту модель, ту концепцію управління в Києві, яка дійсно буде ефективною», – сказав О.Попов, звертаючись до учасників засідання.

Також він наголосив на пропозиції щодо термінів проведення реформ в столиці України.

«Щоб ці реформи в Києві були, якщо не в 2013-му, то точно в І півріччі 2014 року в частині прийняття нової законодавчої бази і остаточного вирішення, як буде організована влада і як буде розвиватись місцеве самоврядування», – сказав голова КМДА.

Він нагадав про значні вилучення з бюджету Києва до Держбюджету на що, наразі, місцева влада не може впливати; на неможливість контролювати місцевими органами будівництв у столиці, а також на неможливість провести місцевий референдум з нагальних питань київської громади через прийняте нове законодавство. Всі ці проблеми, як заявив О.Попов, мають бути вирішені якнайшвидше, і для цього потрібні реформи.