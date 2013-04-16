Конституційний суд призначить вибори у Києві на серпень – депутат

Ар`єв стверджує, що на серпень КС призначить тільки вибори мера

Конституційний суд України прийме рішення про проведення виборів мера у Києві у серпні поточного року.

Про це пише народний депутат України Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на джерела фракції «Батьківщина» у КС.

«На фракції оголосили інсайдерську інформацію з Конституційного суду: рішення по виборам в Києві буде «компромісним»: вибори мера, але без виборів Київради з проведенням у серпні!..», – пише депутат.

На його переконання, опозиція, зі свого боку, проти цієї технології має тільки один варіант боротьби: виставити єдиного кандидата і оголосити його ім`я не пізніше кінця квітня. «Київські депутати-мажоритарники будуть вимагати від політичних лідерів опозиції цього рішення і імені єдиного кандидата негайно!», – наголошує В.Ар’єв.

Нагадаємо, сьогодні ВР планує розглянути проект постанови про призначення виборів мера Києва та Київради, внесений опозицією.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз`яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому говориться, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує в першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає рішення Конституційного Суду з цього питання.

21 березня Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови». Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради і мера столиці на 2 червня 2013 року.

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Пізніше до парламенту було внесену нову постанову про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.

На відміну від відхиленої постанови, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше ніж за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.

Разом з тим у Партії регіонів заявили, що чекатимуть висновку КС з приводу призначення київських виборів.

11 квітня КС перейшов до закритої частини засідання з розгляду справи за поданням народних депутатів щодо визначення дати виборів у Києві.

Тим часом термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Разом з тим, чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.