«Київенерго» почало відключати опалення

Лікарні, школи та дитсадки будуть відключати за їх заявками

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» 16 квітня почала відключення столичних споживачів від опалення, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«Дата завершення опалювального сезону в Києві визначена розпорядженням Київської міської державної адміністрації №542 від 15 квітня 2013 року у зв`язку з досягненням середньодобової температури повітря +8°С упродовж трьох діб», – зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, технологічно процес відключення триватиме кілька днів.

«Спочатку відключатимуть адміністративні будівлі і житловий фонд, а об`єкти соціальної сфери (дитячі садочки, лікарняні стаціонари, школи) – за заявками їх балансоутримувачів», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон 2012/2013 в об`єктах соціальної сфери Києва розпочався 8 жовтня, у житловому фонді – 10 жовтня.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність – 700 МВт, теплова – 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність – 500 МВт, теплова – 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на 3 станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел – 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірюванні).

Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.