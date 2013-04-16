Біля мосту Патона в Києві прорвало теплотрасу

Автомобілі ледве можуть проїхати проблемною ділянкою / Фото: autoua.net

У Києві біля мосту Патона в районі вулиці Старонаводницькій прорвало теплотрасу, повідомляє «Сегодня».

Над дорогою утворилася величезна хмара пари. Видимість – практично нульова, машини ледве можуть проїхати проблемною ділянкою.

Нагадаємо, раніше ПАТ «Київенерго» попереджало про ймовірне збільшення кількості провалів асфальту і витікань гарячої води через паводкові й зсувні процеси, що відбуваються на даний момент у столиці.