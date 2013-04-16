Біля мосту Патона в Києві прорвало теплотрасу
10:56, 16 квітня 2013Київ
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На дорозі утворилася хмара пари
Автомобілі ледве можуть проїхати проблемною ділянкою / Фото: autoua.net
У Києві біля мосту Патона в районі вулиці Старонаводницькій прорвало теплотрасу, повідомляє «Сегодня».
Над дорогою утворилася величезна хмара пари. Видимість – практично нульова, машини ледве можуть проїхати проблемною ділянкою.
Нагадаємо, раніше ПАТ «Київенерго» попереджало про ймовірне збільшення кількості провалів асфальту і витікань гарячої води через паводкові й зсувні процеси, що відбуваються на даний момент у столиці.
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