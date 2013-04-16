У Києві захворюваність на грип пішла на спад

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворів 18 тис. 721 киянин

У Києві за п’ятнадцятий календарний тиждень поточного року (8-14 квітня) зареєстровано 18 тис. 721 хворого на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 66,7, що нижче епідемічного порогу на 30% (епідпоріг на 15-му тижні – 95,3).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності на 5%.

Загалом з 1 січня до 7 квітня 2013 року у вірусологічній лабораторії міста було проведено 412 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 24 позитивних результати респіраторно-синцитиального вірусу. 61 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 25 вірусів грипу А.