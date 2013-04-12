На Бортницькій станції взяли повторні проби води та мулу

«Київводоканал» стверджує, що через розмиту дамбу БСА текла звичайна вода

Центральна лабораторія ПАТ «АК «Київводоканал» 11 квітня відібрала додатково проби не лише води, але й відстояного мулу, законсервованого на полі №3 Бортницької станції аерації, для розширеного дослідження у широкому спектрі хімічних та біологічних елементів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», одразу після виявлення розмиву дамби мулового поля №3, 10 квітня, лабораторіями Державної служби з надзвичайних ситуацій і водоканалу було проведено експрес-аналіз рідини, що вилилася за межі приймального резервуару. Дані підтвердили, що через розмиту дамбу текла звичайна тала вода.

Разом з тим, відзначають у водоканалі, впродовж останньої доби у багатьох ЗМІ з’явилася інформація, що через вилив води, який стався під час нештатної ситуації на дамбі мулових полів №3, відбулося значне забруднення прилеглої території. У зв`язку з цим прийнято рішення про проведення додаткового, розширеного аналізу води та мулу.

Відповідно до затвердженої ГОСТом методики, попередні результати розширеного аналізу проб води будуть готові у вівторок, 16 квітня, а показники мулу – 19 квітня.

У водоканалі звертають увагу, що мулові поля №3 не використовуються для накопичення мулу протягом 10 років. Тобто відпрацьований після очистки стоків Києва осад осів глибоко на дні забетонованого мулового поля.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19.00 у Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та високого підняття ґрунтових вод сталося інтенсивне обводнення тіла дамби, яке призвело до втрати її стійкісних характеристик та прориву. Стався вилив на 1,9 га прилеглої території.

11 квітня о 5.45 витік води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву. У зв’язку з небезпечністю просування важкої техніки дамбою, яка перенасичена талою водою, було вирішено вручну передавати мішки з піском до місця аварії. Всього було використано 5 тисяч мішків з піском.

11 квітня голова КМДА Олександр Попов запевнив, що аварія не вплинула на якість питної води у Києві.