УДАРівець запевняє, що не звинувачував компанію Ахметова у руйнуванні ЦУМу

Давиденко упевнений, що йому немає за що вибачатися

Депутат Київради Олексій Давиденко заявив, що не звинувачував компанію «ЕСТА Холдинг» в незаконному руйнуванні столичного ЦУМу, а лише поставив питання про її дії. Про це депутат повідомив, відповідаючи на питання про його можливу реакцію, якщо розслідування встановить правомірність реконструкції універмагу.

«Мені немає за що вибачатися, тому що я не звинувачував компанію, а висловив припущення, що вона діє незаконно. Якщо ви уважно подивитеся мій пост, там немає ствердних відповідей, я написав, що у мене складається таке враження», – цитує Давиденко For-Ua.

При цьому в повідомленні від 11 квітня на сторінці депутата в Facebook говориться: «ЕСТА Холдинг (СКМ, Донецьк) мабуть вирішив в черговий раз обдурити киян, і зруйнував ще один столичний пам`ятник архітектури і містобудування. Залишивши недоторканим фасад ЦУМу, корпорація Ахметова повністю зруйнувала діючий пам`ятник архітектури з тильного боку і почала нарощувати поверховість будівлі. ...Мабуть, у СКМ вирішили, що пам`ятником архітектури є лише фасадна стіна, а не вся будівля універмагу. Готуємо звернення до Генеральної прокуратури та до органів охорони культурної спадщини».

Компанія «ЕСТА Холдинг» заявила, що дана інформація «є неправдивою і спотворює реальний стан справ», зовнішній вигляд будівлі не зміниться і нарощування поверховості не буде, а компанія має всію дозвільну документацію.

«Дійсно, фасад будівлі Центрального універмагу є пам`яткою архітектури місцевого значення. Однак інша частина будівлі такою не є, ні з юридичної точки зору, ні з фактичної », – зазначили в компанії.

Навіть у випадку якщо законність діяльності «ЕСТА Холдинг» з реконструкції київського ЦУМу підтвердиться, Давиденко висловив зацікавленість у судовому розгляді. «Якщо ЕСТА Холдинг хоче йти до суду, судитися зі мною чи партією УДАР – вони можуть це зробити. Для нас це дуже бажано, ми будемо дуже раді», – зазначає депутат.