Київська влада обіцяє вигнати на суботник 100 тисяч людей

Чиновники обіцяють забезпечити учасників толоки необхідним інвентарем

У Києві 20 квітня відбудеться друга загальноміська толока, до участі в якій передбачено залучити орієнтовно 109 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Садовой сьогодні на засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації.

За його словами, кожен район столиці направив свої пропозиції щодо проведення необхідних робіт, а також пропозиції надійшли від комунальних підприємств, зокрема, «Київзеленбуду», «Київавтодору», «Плесо», лісопаркового господарства «Конча-Заспа», департаментів КМДА, Міністерства регіонального розвитку, профспілок та волонтерів.

Наразі передбачається, що до цього загальноміського прибирання долучаться заклади освіти – 462 школи, 478 дитсадочків, загалом 27 тис. учасників; заклади культури – 69 підприємств та 140 учасників; медичні заклади – 183 лікувально-профілактичних заклади комунальної власності та 4,8 тис. учасників. Окрім того, буде залучено великий волонтерський рух під програмою «Зробимо Україну чистою». Це близько 25 тис. осіб, які прибиратимуть 49 місць в столиці, поінформував С.Садовой.

За його словами, райдержадміністрації та «Київзеленбуд» забезпечать всіх учасників заходу необхідним реманентом.

За даними С.Садового, інформацію про проведення другої толоки в столиці буде оприлюднено за допомогою більш ніж 10 тис. тематичних плакатів.

Голова КМДА Олександр Попов закликав всіх охочих підтримати заходи та взяти участь в прибиранні міста 20 квітня.

«Користуючись нагодою, хочу звернутися перш за все до всіх киян, до керівників установ, організацій, підприємств та громадських організацій з пропозицією взяти участь в наведенні чистоти і порядку на наших вулицях. Починаючи із завтрашнього дня і завершуючи кінцем цього місяця, в Києві будуть проходити масові заходи, пов`язані із санітарною очисткою і прибиранням Києва. Ми дуже хочемо в стислі терміни навести порядок, висадити велику кількість зелених насаджень, тобто зробити наше місто чистим, охайним і красивим», – сказав О.Попов в інтерв`ю журналістам після завершення колегії.

Як повідомляв УНІАН, загальноміська толока також відбудеться 13 квітня, тобто завтра.

Субота 13 квітня у Києві буде робочим днем. Цього дня кияни працюватимуть замість понеділка 25 березня, коли був оголошений вихідний день у зв’язку з необхідністю ліквідувати наслідки сильного снігопаду в столиці.