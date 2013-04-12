Апеляційний суд залишив озеро Синє у власності Києва

Землі біля озера перебувають у занедбаному стані / Фото: Rupor.info

Київський апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури Подільського району та залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо повернення столичній громаді 16 га землі на проспекті Правди, де знаходиться озеро Синє.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Подільського району столиці.

Як нагадали в прес-службі, у січні цього року Господарський суд задовольнив позов прокуратури та розірвав договір оренди 16 га землі на проспекті Правди, укладений Київрадою у 2007 році з ТОВ «Каштанове місто».

Згідно з договором, земельна ділянка навколо озера Синє вартістю понад 10 млн грн була передана в оренду строком на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-рекреаційного комплексу.

Проте, як з’ясувалося в ході прокурорської перевірки, землі біля озера перебувають в занедбаному стані, частково засмічені побутовим сміттям та не використовуються за призначенням.

Рішення Господарського суду ТОВ «Каштанове місто» оскаржило в апеляційному порядку.

Натомість Київський апеляційний господарський суд залишив апеляційну скаргу товариства без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Рішення апеляційної інстанції вступило в законну силу з моменту його проголошення, підкреслили в прокуратурі.