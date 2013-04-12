Попов пояснив, чому призначив Мазурчака своїм радником

Мазурчак має намір налагодити комунікацію з киянами

Голова КМДА Олександр Попов вважає, що місту не варто втрачати потенціал, який має Олександр Мазурчак і який може принести столиці багато користі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав журналістам, коментуючи призначення О.Мазурчака радником голови КМДА.

«Потенціал Олександра Володимировича, до якого я з дуже великою повагою ставлюсь, дуже високий, і я хотів би його задіяти – цей потенціал – у подальших наших планах щодо розвитку міста», – зазначив О.Попов.

За словами голови КМДА, на сьогодні він має більше 20 радників, які представлені громадськими організаціями, вченими, відомими людьми.

«Але в мене немає можливості ефективно організувати їхню роботу для того, щоб використати їхній потенціал, скоригувавши ті чи інші напрямки нашої роботи чи додавши якісь сучасні підходи. Олександр Володимирович готовий до цього, і ми домовились, що він цю роботу візьме на себе», – повідомив О.Попов.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам О.Мазурчак сказав, що має багато напрацювань, які, на його переконання, будуть корисними для міста, і він не хотів би, щоб вони залишились без уваги.

«Я буду далі працювати на місто. У мене є відповідний для цього досвід, відповідні знання. Тому я сьогодні маю можливість зосередитись, відкинувши уже поточну роботу, яка займала в мене 80% мого часу, зосередитись на тих проектах, які, я вважаю, більш результативними можуть бути для міста. Я переймаюся питаннями, зокрема, щоб налагодити комунікацію – це саме слабке наше місце – між тим, що ми робимо, і що бачать кияни», – підкреслив О.Мазурчак.

Він повідомив, що вже відкрито сайт «Ремконтроль», за допомогою якого усі кияни можуть контролювати ремонт доріг у столиці. На цьому сайті жителі Києва можуть залишати повідомлення про стан доріг та розміщувати фотографії.

«Адміністрація бере на себе зобов’язання всі заявки, які даються від громадян, виконати», – зазначив радник голови КМДА.

Також О.Мазурчак повідомив про початок налагодження активної роботи між міською владою і волонтерами. Передбачається напрацювати програму такої спільної діяльності.

«А далі будуть питання, пов’язані зі стратегічним розвитком Києва. Я хочу зосередитись саме на тих проблемах, які дадуть можливість у майбутньому Києву зробити серйозні проекти», – сказав О.Мазурчак.