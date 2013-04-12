У компанії Ахметова заявили, що ЦУМ реконструюють за всіма правилами

Компанія «ЕСТА Холдинг», що володіє київським Центральним універмагом, спростувала заяву депутата Київради Олексія Давиденка про нібито руйнування пам`ятки архітектури.

Нагадаємо, вчора Давиденко написав на сторінці у Facebook, що в ході реконструкції ЦУМу була знищена його тильна частина, що має статус пам`ятки архітектури.

У «ЕСТА Холдингу» (що входить до групи СКМ Ріната Ахметова) заявили, що повідомлення Давиденко спотворює реальний стан справ.

«Дійсно, фасад будівлі центрального універмагу є пам`яткою архітектури місцевого значення. Однак інша частина будівлі такою не є, ні з юридичної точки зору, ні з фактичної. Згідно з висновками Науково-дослідного інституту пам`яткоохоронних досліджень, це пов`язано з тим, що будівля багаторазово перебудовувалася (в 60-х і 80-х роках), інтер`єри переплановували і змінювали. До моменту закриття магазину на реставрацію, більшість елементів інтер`єру стали непридатними. Крім того, частина конструкцій магазину була в незадовільному стані. Тому було прийнято рішення про демонтаж частини будівлі та її відтворення. Справжній пам`ятник архітектури - оригінальний фасад будівлі - буде збережений і реставрований. Зовні будівля не зміниться, ніякого «нарощування поверхів» не планується », - йдеться в офіційному повідомленні компанії.

При цьому в «ЕСТА Холдингу» привели результати соціологічного дослідження, проведеного спільно з компанією GfK Ukraine, яке показало, що більше 80% киян вважають необхідним зміну ЦУМу.

«ЕСТА Холдинг володіє всією дозвільною документацією, необхідною для реалізації проекту. Заяви про якісь порушення з боку «ЕСТА Холдингу» не відповідають дійсності і є спекуляціями. Проект неодноразово проходив професійне та громадське обговорення, в результаті чого сам проект був змінений з урахуванням зауважень громадськості », - підкреслили в компанії.

Процес реконструкції універмагу з реставрацією головних фасадів, відзначили в «ЕСТА», докладно висвітлюється на офіційних сайтах компанії і самого проекту, а також у ЗМІ.

«ЕСТА Холдинг піклується про збереження історичної архітектурної спадщини і зі свого боку доклав максимум зусиль для збереження головних фасадів, які мають історичну архітектурну цінність, і збережуться в незмінному вигляді.

Вважаємо, що подібні заяви завдають шкоди репутації компанії і, у випадку подальших спекуляцій готові в судовому порядку відстоювати свої інтереси », - заявили в« ЕСТА Холдингу ».