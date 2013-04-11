Мазурчак призначений радником Попова

Мазурчак буде координувати роботу всіх радників Попова

Колишнього першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака призначено радником голови КМДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, посилаючись на розпорядження Київської міської держадміністрації від 9 квітня.

«Призначити Олександра Мазурчака радником голови КМДА з 9 квітня 2013 року з посадовим окладом згідно із штатним розписом», – сказано у розпорядженні.

Також документом встановлено, що О.Мазурчак координуватиме роботу усіх штатних радників голови КМДА та радників голови на громадських засадах, а також діяльність комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста».

Завтра на колегії КМДА передбачається офіційно представити О.Мазурчака, як радника О.Попова.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Києві випала більш ніж місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.

Ввечері 26 березня на засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці голова КМДА Олександр Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника О.Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Після закінчення засідання О.Мазурчак в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на питання про його подальші плани, заявив, що взагалі йде з державної служби.