Мазурчак призначений радником Попова
Опубліковано розпорядження КМДА
Мазурчак буде координувати роботу всіх радників Попова
Колишнього першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака призначено радником голови КМДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, посилаючись на розпорядження Київської міської держадміністрації від 9 квітня.
«Призначити Олександра Мазурчака радником голови КМДА з 9 квітня 2013 року з посадовим окладом згідно із штатним розписом», – сказано у розпорядженні.
Також документом встановлено, що О.Мазурчак координуватиме роботу усіх штатних радників голови КМДА та радників голови на громадських засадах, а також діяльність комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста».
Завтра на колегії КМДА передбачається офіційно представити О.Мазурчака, як радника О.Попова.
Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Києві випала більш ніж місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.
Ввечері 26 березня на засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці голова КМДА Олександр Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника О.Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.
Після закінчення засідання О.Мазурчак в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на питання про його подальші плани, заявив, що взагалі йде з державної служби.