Матеріальним становищем родини задоволені лише 2% киян

Економічною ситуацією в Києві незадоволені 75% респондентів

Більшість киян критично оцінює економічну ситуацію в столиці, Україні та матеріальне становище власної родини.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Найнижче респонденти оцінюють економічну ситуацію в Україні: нею незадоволені 76,8% респондентів (38,3% зовсім не задоволені, 38,5% скоріше не задоволені); задоволені – 7,5% (0,3% повністю задоволені, 7,2% скоріше задоволені).

Економічною ситуацією в Києві незадоволені 75,0% респондентів (33,5% зовсім не задоволені, 41,5% скоріше не задоволені); задоволені – 11,6% (0,2% повністю задоволені, 11,4% скоріше задоволені).

При цьому, матеріальним становищем власної родини незадоволені 70,2% респондентів (27,0% зовсім не задоволені, 43,2% скоріше не задоволені); задоволені – 25,5% (2,6% повністю задоволені, 22,9% скоріше задоволені).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова у місті Києві з 3 по 8 квітня 2013 року. Опитано 1216 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.