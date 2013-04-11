Більше половини киян критично оцінюють ситуацію в місті (опитування)

57% відсотків вважають ситуацію у Києві напруженою

Дві третини – 64,3% – жителів Києва вважають, що події в місті розвиваються у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова. Згідно з опитуванням, протилежної думки дотримується лише кожен дев’ятий з опитаних – 11,0%. При цьому, решта респондентів не визначилися з відповіддю на питання.

Нинішню суспільно-політичну ситуацію в Києві більшість респондентів – 57,6% – вважають напруженою. Близько чверті опитаних – 23,8% – вважають, що ситуація більш-менш спокійна, 9,5% вважають її вибухонебезпечною, а 1,8% – абсолютно спокійною.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова у місті Києві з 3 по 8 квітня 2013 року. Опитано 1216 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.