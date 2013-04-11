На шести ділянках Києва через зсуви оголошена надзвичайна ситуація

Аварійна ділянка на вул. Краснодонська, де стався зсув грунту

У Києві постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала ситуацію на шести зсувонебезпечних територіях надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії, присвяченій питанням виникнення зсувів грунту та їх ліквідації.

Як повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Рюмшин, на сьогодні в Києві виявлено 120 місць, які потребують нагляду з точки зору можливих зсувів. З них на 28-ми вже здійснюється щоденний контроль і ведуться відповідні роботи, зокрема, на вулицях Воздвиженська, Боричів узвіз тощо.

«Таких точок сьогодні, у яких ми пропонуємо визнати надзвичайний стан і негайно вжити заходів з ліквідації наслідків зсувів, і більше того, провести капітальні роботи, які забезпечать в майбутньому попередження таких випадків, як в цьому році, – це 10 об’єктів», – сказав С.Рюмшин.

Щодо ситуації на цих територіях комісія заслухала доповідь директора комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУПР).

За результатами обговорення питання вирішено надати статус надзвичайної ситуації місцевого рівня шести об’єктам і ще на чотирьох визнано наявність проблем, але не вбачається необхідним оголошувати НС.

Таким чином, до переліку об’єктів, на яких буде зосереджена першочергова увага фахівців, увійшли: схили біля озера Глинка; житлові садиби по вулиці Академіка Ушакова, 22, 24, 26; приватний будинок по вулиці Академіка Кащенка, 154; Батиєва гора в районі перехрестя вулиць Локомотивної та Краснодонської; Батиєва гора на перехресті вулиць Провідницька та Радісна; приватний будинок в Учбовому провулку, 7.

Як повідомляв УНІАН, за даними на 8 квітня, у Києві було зафіксовано 18 зсувів грунту.