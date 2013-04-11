Попов вимагає у Кабміну грошей на реконструкцію Бортницької станції

За словами Попова, реконструювати БСА можна тільки за допомогою держави та інвесторів / Фото: КМДА

При існуючих бюджетних умовах у Києва немає і не може бути засобів для того, щоб своїми силами вирішити питання масштабної реконструкції Бортницької станції аерації. За словами голови Київміськдержадміністрації Олександра Попова, реконструювати БСА можна тільки за допомогою держави або за участю іноземних інвесторів.

«Київ у поточному році виділив близько двадцяти мільйонів гривень на реконструкцію об`єктів БСА. При тому, що тільки роботи на мулових полях №1 і №2 вимагають фінансування на рівні ста мільйонів. В цілому для того, щоб повністю реконструювати станцію, забезпечити її технічну та екологічну безпеку, необхідні кошти, яких у Києва немає і бути не може при існуючому в уряді підході до затвердження макропоказників бюджету столиці», – сказав Олександр Попов. Керівник міста зазначив, що питання реконструкції БСА необхідно вирішувати спільними зусиллями, і додав, що місто продовжує переговори з потенційними інвесторами.

Олександр Попов упевнений, що для вирішення питання БСА, так само як і багатьох інших інфраструктурних питань столиці, необхідно змінити підхід до формування бюджету Києва. «Сьогодні уряд розраховує макропоказники бюджету Києва, виходячи зі статистичних даних, згідно з якими в столиці проживає 2 мільйона 850 тисяч жителів. Реально кожен день, за різними підрахунками, в Києві перебуває близько п`яти мільйонів чоловік. Це і незареєстровані громадяни, і жителі передмість, що працюють у столиці. Столична інфраструктура фінансується з розрахунку 2,8 мільйона жителів, а обслуговує п`ять мільйонів. Це дуже серйозна проблема для столиці. Вважаю, Київ має право і повинен вимагати від уряду додаткового фінансування, яке буде відповідати реаліям», – сказав Олександр Попов.

Керівник міста також зазначив, що столиця сьогодні домагається змін до Бюджетного кодексу, які нададуть їй право залишати у міському бюджеті 100% податку з доходів фізосіб. «За моїм дорученням проект закону підготовлений фахівцями КМДА і направлений у Кабмін. Міськадміністрація не є суб`єктом внесення законопроектів у парламент, тому ми повинні просити уряд подати розроблений нами проект. На жаль, документ, спрямований у Кабмін на початку року, досі там і знаходиться. На найближчій зустрічі з прем`єр-міністром я знову підніму питання про передачу документа на розгляд парламенту», – сказав голова КМДА.

Олександр Попов також зазначив, що Київ постійно відчуває дефіцит фінансових і матеріально-технічних ресурсів, коли вирішує питання запобігання та ліквідації загроз, що виникають через дії природних і техногенних негативних факторів. Прояв цих факторів взимку і весною цього року «має стати переконливим аргументом для уряду і для народних депутатів переглянути свої бюджетні позиції на користь киян. Є така приказка: де слабко, там і рветься. Київ роками дотував держбюджет, і в підсумку недофінансування столиці позначається сьогодні», – сказав Олександр Попов.

«Я наполягав і продовжую наполягати: Києву необхідний бюджет розвитку, а не виживання. Я зроблю все можливе і неможливе, щоб донести цю думку до уряду і парламенту і раз і назавжди переконати центр ставитися до Києва і киян так, як вони того заслуговують».