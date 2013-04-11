Гідрометцентр підвищив прогноз рівня водопілля в Києві

У деяких районах можливе затоплення приватної забудови

Український гідрометцентр змінив прогноз для Києва щодо рівнів та строків проходження весняного водопілля: фахівці прогнозують, що він буде вищий за середній багаторічний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив сьогодні на засіданні Постійної комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, останній прогноз характеристик весняного водопілля для Києва складався 6 березня, але змінилась ситуація на річках, які формують приплив води у Київське та Канівське водосховища.

«Створились умови, що піки весняного водопілля по річці Прип’ять і річці Дніпро можуть бути близькими по строках, а це створює певну ситуацію для того, щоб переглянути попередній прогноз», – зазначив М.Кульбіда.

За його словами, в розрахунках гідрометцентру взято більші об’єми весняного водопілля – 6,5 тисяч куб. м води за секунду. Також враховано, що рівень Канівського водосховища буде спрацьовано до мертвого об’єму – тобто 91,0 метра. Відповідно, рішення щодо спрацювання рівня води в цьому водосховищі вже прийнято міжвідомчою комісією при Держводагентстві. Київське водосховище поки не задіяно, додав М.Кульбіда.

«Таким чином, згідно з розрахунками, максимальний рівень води на Дніпрі в районі Гідропарку передбачається вищим за минулорічний і дещо вищим за середній багаторічний. Він очікується в інтервалі від 670 до 740 см над умовним рівнем нуля, або 93,7-94,4 метра за балтійською системою», – сказав начальник гідрометцентру.

Він нагадав, що за період експлуатації Київського та Канівського водосховищ найвищий рівень водопілля спостерігався у столиці у 1979 році – 95,39 м.

«Порівняно високі були весняні водопілля у 1985, 1986, 1994 роках. Вони становили від 93,9 до приблизно 94 м за балтійською системою. Приблизно така ж ситуація очікується нинішнього року», – сказав М.Кульбіда.

За його словами, найбільш імовірні строки найвищих рівнів води – це перші п’ять днів і можливо трохи пізніше у травні.

За розрахунками гідрометцентру, за такого прогнозу загрози затоплення промислових об’єктів і житлових масивів немає. Водночас, можливе затоплення приватної забудови в Корчуватому; у приміській зоні Києва на прирічкових територіях; передбачається перелив води на окремих ділянках Лівобережної дамби Бортничі-Вишеньки; можливе затоплення заплав в селах Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки, але вода не дійде до житлової забудови.

Також, за словами М.Кульбіди, очікується часткове затоплення в межах приватної забудови на лівому березі Дніпра в районі Південного мосту; можливе часткове затоплення садово-дачної забудови на обмежених ділянках, прилеглих до Дніпра та його заток, – Воскресенських, Русанівських садів, Осокорки, Позняки.

Крім того, можливе затоплення пляжів у Конча-Заспі, але при цьому загрози підтоплень будинків на намитих територіях не прогнозується, зауважив М.Кульбіда.