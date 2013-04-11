КС може три місяці розглядати питання київських виборів

Рішення КС щодо проведення виборів у Києві сьогодні не буде

Конституційний Суд України може до трьох місяців розглядати подання народних депутатів про вибори в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник прес-служби КС Геннадій Черненко.

Він відзначив, що рішення Конституційного Суду України за поданням 48 народних депутатів щодо проведення виборів у Києві сьогодні не буде.

Керівник прес-служби КС наголосив, що, за процедурою, сьогодні починається письмовий розгляд справи, потім суд візьметься до роботи в закритому режимі і розглядатиме справу до ухвалення рішення.

Відповідаючи на питання, скільки часу може зайняти розгляд справи, Г.Черненко наголосив, що відповідно до закону цей термін – до трьох місяців від дня відкриття провадження у справі.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз`яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому говориться, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує в першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає рішення Конституційного Суду з цього питання.

21 березня Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови». Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради і мера столиці на 2 червня 2013 року.

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови».

На знак протесту опозиціонери заблокували роботу парламенту з вимогою призначити дату виборів у столиці. Також вони заявили, що готові на перенесення дати київських виборів на тиждень-дві після 2 червня.

Тим часом, термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Разом з тим, чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.