Столичні депутати вимагають захистити музей «Пирогово» від пожеж

«Пирогово» є найбільшим музеєм під відкритим небом в Європі

Депутат Київради Тетяна Меліхова вимагає провести круглий стіл чи спеціальне засідання за участю Міністерства культури, Держслужби з надзвичайних ситуацій, МВС, Київради, КМДА та експертів для обговорення плану дій із забезпечення належної охорони та протипожежного захисту на території музею народної архітектури та побуту «Пирогово».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, відповідне звернення Т.Меліхова направила до вищезазначених структур після поширення ЗМІ інформації про пожежу на території музею у ніч на 17 березня.

«Пирогово» є найбільшим музеєм під відкритим небом в Європі. Практично всі будівлі, що знаходяться на його території – оригінали, привезені сюди з усіх куточків України. Саме тому мене надзвичайно схвилювала інформація про знищену вогнем пам’ятку на території музею», – зауважила депутат.

За словами Т.Меліхової, власником музею є держава, тому питанням модернізації пожежної охорони повинно займатися Міністрество культури. Але, на її переконання, Київ не повинен залишатися осторонь цієї проблеми.

«У цьому питанні багато що залежить від Міністерства культури, але, як на мене, без залучення ДСНС, МВС, Києва і його служб вирішити його оперативно та кваліфіковано неможливо. Музей «Пирогово» – важливий для столиці культурно-історичний об’єкт, який треба берегти як найціннішу реліквію. Звичайно, якщо в ньому, не доведи Боже, станеться якесь лихо, весь шквал звинувачень обрушиться на Мінкульт, але чи пробачить тоді собі Київ таку відстороненість?», – наголосила Т.Меліхова.

За даними ЗМІ, на території музею згорів унікальний об’єкт архітектури – дерев’яна баня із села Михайлівка Олеського району Житомирської області. Ця баня була єдиною з усіх будівель такого типу. На сьогодні такі пам’ятки зникли і в регіоні.

Водночас, зауважили у прес-службі Т.Меліхової, в управлінні ДСНС у Києві подали інформацію про пожежу наступним чином: «На території Музею народної архітектури та побуту України приблизно о третій годині ночі загорілася одноповерхова будівля площею 6 кв. м. Це була недобудована одноповерхова споруда. Вона давно вже не використовується, там лежало якесь сміття. Будівля знаходилася далеко від інших споруд, тому ніякої загрози музейним експонатам не було. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини інциденту з’ясовуються».