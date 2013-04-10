На Хрещатику висадили нові каштани

У посадці дерев взяли участь Попов, Герега, Кодецький і Царенко

Зранку 10 квітня на Хрещатику відбулася висадка перших 100 нових каштанів, подарованих місту приватною компанією.

Очільник компанії UDP, яка подарувала каштани, зазначив, що для висадки на Хрещатику було закуплено у північній Італії 115 червоном’ясних каштанів сорту Бріоті за ціною 250 євро за штуку.

Цей сорт спеціально адаптований до схожих кліматичних умов та стійкий до різноманітних шкідників, зокрема каштанової молі. На жаль, у вітчизняних розсадниках такі саджанці поки що не вирощуються, тому їх придбали за кордоном. Вартість кожного 7-8 річного дерева, призначеного для посадки, включаючи перевезення та розмитнення, становить майже 6 тис. грн.

«Каштани цього сорту на пробу вже висаджувалися минулого року на одній з київських вулиць, добре прижилися і мають уже цієї весни зацвісти. Зараз ми садимо каштани у самому серці Києва, і тому маємо зробити все можливе, щоб ця краса була збережена», – зазначив Михайло Царенко.

Він сказав, що цьому питанню буде приділена пильна увага, наразі збільшено штат працівників, що доглядатимуть за деревами, та навіть буде прийнято 10-річний мораторій на використання на Хрещатику взимку солі, яка шкодить рослинам.

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» відмітив, що завдяки подарунку кошти, які планувалося витратити на озеленення Хрещатика, будуть спрямовані на посадку зелених насаджень у інших районах столиці.

Всього на Хрещатику планується посадити до 300 каштанових саджанців. Висадка дерев триватиме до травня.

Відмітимо, що висадка перших саджанців каштанової алеї на головній вулиці столиці відбулася за участю Голови КМДА Олександра Попова, секретаря Київради Галини Гереги, Генерального директора девелоперської компанії UDP Валерія Кодецького, яка і подарувала каштани, та генерального директора КО «Київзеленбуд» Михайла Царенка.