«Київавтодор» обіцяє залатати усі ями до кінця травня

Великі магістралі планують відремонтувати до 9 травня

Комунальна корпорація «Київавтодор» повністю завершить ямковий ремонт доріг у столиці до Дня Києва.

Це під час прес-конференції пообіцяв генеральний директор КК «Київавтодор» Петро Береговий, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, за його словами, до 9 травня у столиці завершать роботи з ліквідації ямковості на дорогах загальноміського та районного значення, а до Дня Києва буде завершено ремонт дорожнього покриття й на вулицях місцевого значення.

«Внаслідок аномальних погодних умов у зимовий період 2012-2013 років вулично-шляхова мережа Києва зазнала значних пошкоджень. Зокрема, обстеження автошляхів міста дало невтішні результати – ми виявили понад 96 тисяч квадратних метрів пошкодженого покриття. Тож зараз із настанням сприятливих погодних умов ми приступаємо до більш інтенсивної роботи, ремонтні бригади працюватимуть не лише вдень, а й вночі», – зазначив П.Береговий.

Загалом, за його словами, з початку проведення ремонтних робіт ямковість було ліквідовано на площі 69 тис. м кв. До робіт залучено 44 дорожньо-ремонтні бригади, а це понад 350 осіб.

Керівник «Київавтодору» також додав, що одразу після завершення ямкового буде розпочато поточний ремонт автошляхів. Зокрема, роботи заплановані на мостах ім. Патона, «Метро», Московському, просп. Броварському, Палладіна, Ватутіна, вул. Заболотного, Саперно-Слобідській, Бориспільській, Богатирській, І.Мазепи, Верхній та Нижній Вал, Міській, Західній, Дегтярівській, Мельникова, Набережно-Корчуватській, О.Теліги, Кільцевій дорозі тощо.

Крім того, «Київавтодор» розпочав реконструкцію проспекту Перемоги зі шляхопроводом на Нивках. Після завершення робіт магістраль зможе пропускати не 70 тис., а 100 тисяч автомобілів на добу, деякі ділянки проспекту будуть розширені до чотирьох смуг, а для комунального транспорту будуть облаштовані «кишені» на зупинках, поінформував П.Береговий.

Він також зазначив, що на об’єктах нового будівництва та реконструкції використовуються сучасні матеріали з поліпшеними характеристиками.