У Києві до кінця року побудують 95 спортивних майданчиків

Всі майданчики будуть з штучним покриттям і огорожею

У 10 районах Києва цього року передбачено будівництво 95 універсальних, комплексних та футбольних спортивних майданчиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав заступник голови КМДА Віктор Корж, який у рамках комплексної цільової програми «Київ спортивний на 2011-2015 роки» відвідав майданчики Деснянського району та ознайомився з роботою зі створення нових об’єктів спортивної інфраструктури.

За словами В.Коржа, усі ці спортивні майданчики будуть облаштовані штучним покриттям, огорожею і відповідним освітленням.