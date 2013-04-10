У Києві терміново перевірять стан водостоків

Пошкоджені решітки замінять на нові / Фото: altex.dp.ua

У Києві терміново перевірять технічний стан решіток зливоприймачів, розташованих на автошляхах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке доручення дав в.о. першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Анатолій Голубченко.

Дорожні служби міста обстежать зливоприймачі з метою виявлення пошкоджених решіток, аби попередити можливі негативні наслідки, спричинені незадовільним технічним станом ливневих приймачів.

Пошкоджені чавунні решітки замінять на нові – виготовлені із сучасних матеріалів. Першочергово це зроблять на найбільш завантажених автошляхах Києва з інтенсивним рухом.

Сьогодні на вулиці Грушевського внаслідок наїзду на пошкоджену решітку зливоприймача провалилося колесо автомобіля, зауважили у прес-службі.