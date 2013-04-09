У Києві екс-міліціонер за збиту на смерть жінку отримав 7 років в'язниці

Міліціонер збив жінку на пішохідному переході / Фото: LB.ua

Печерський районний суд м. Києва засудив до 7 років позбавлення волі колишнього міліціонера, котрий збив на смерть жінку на пішохідному переході у центрі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Печерського району Києва.

У прес-службі нагадали, що 9 вересня 2011 року працівник лінійного відділу міліції залізничної станції «Київ-Пасажирський», рухаючись по бульвару Лесі Українки на службовому автомобілі «Шкода», наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

Від отриманих травм постраждала померла.

У ході досудового слідства експерти давали суперечливі висновки щодо визначення місця наїзду на потерпілу. Однак під час відтворення обставин подій за участю свідків ДТП судом було встановлено, що жінка на момент аварії була на пішохідному переході.

Вироком суду колишнього міліціонера визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілої сторони на суму 450 тис. грн.