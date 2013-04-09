Помер 39-річний депутат Київради Олександр Гавриленко

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов висловлює співчуття родині та друзям депутата Київради, заступника голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Гавриленка Олександра Борисовича з приводу його передчасної смерті.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті КМДА.

«Від себе особисто та від імені всього колективу Київської міської державної адміністрації висловлюю щирі співчуття та слова підтримки сім’ї, друзям та всім, хто мав честь знати особисто Олександра Борисовича. Зупинилося серце високопрофесійної людини. Для родини, близьких і всієї громади міста – це непоправна втрата. Щиро поділяю глибокий смуток та біль ваших сердець», – йдеться у співчутті Попова.

Олександр Гавриленко народився 6 березня 1974 року. Він входив у депутатську фракцію «Демократична партія України», а також займав пост заступника голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики.

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