У Києві через загрозу зсуву перекрили дорогу

Раніше зсув грунту стався на Замковій горі

У зв`язку з можливим зсувом грунту тимчасово закрито рух автотранспорту на ділянці вул. Краснодонської від пл. Урицького до вул. Локомотивної, що у Солом`янському районі Києва.

Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на столичне управління ДАІ.

Учасників дорожнього руху просять здійснювати об`їзд зазначеної ділянки вулиці через пров. Кудряшова та вул. Локомотивну.

Слід зазначити, що у понеділок, 8 квітня, на вулиці Кіровоградській, 70 в Солом`янському районі міста поруч з будівельним котлованом стався зсув грунту.