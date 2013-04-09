У Києві через загрозу зсуву перекрили дорогу
15:23, 09 квітня 2013Київ
1
Перекрито ділянку на вулиці Краснодонській
Раніше зсув грунту стався на Замковій горі
У зв`язку з можливим зсувом грунту тимчасово закрито рух автотранспорту на ділянці вул. Краснодонської від пл. Урицького до вул. Локомотивної, що у Солом`янському районі Києва.
Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на столичне управління ДАІ.
Учасників дорожнього руху просять здійснювати об`їзд зазначеної ділянки вулиці через пров. Кудряшова та вул. Локомотивну.
Слід зазначити, що у понеділок, 8 квітня, на вулиці Кіровоградській, 70 в Солом`янському районі міста поруч з будівельним котлованом стався зсув грунту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter