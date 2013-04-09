Київським чорнобильцям виплатять по 200 гривень матеріальної допомоги

Учасники ліквідації наслідків аварії отримають по 250 грн

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підписав розпорядженням, яким затвердив план заходів, пов’язаних із 27-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як поінформувала директор Департаменту соціальної політики Тетяна Костюренко, метою запланованих заходів є не лише вшанування пам’яті потерпілих від аварії та її наслідків, а й поліпшення соціального і медичного захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, передбачається забезпечення якісної диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок аварії, лікувально-профілактичними закладами Києва.

Крім того, до 27-х роковин матеріальну допомогу отримають діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (100 осіб по 200 грн кожному), потерпілі діти-сироти (26 осіб по 200 грн), учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – інваліди І групи (430 осіб по 250 грн на одну особу), вдови (вдівці) померлих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (3920 осіб по 250 грн).

Т.Костюренко також повідомила, що близько 10 тисяч дітей-чорнобильців протягом місяця (з 25 квітня до 25 травня) зможуть безкоштовно відвідати Київський зоопарк.

У загальноосвітніх закладах столиці будуть організовані зустрічі учнів з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виховні години, семінари, круглі столи, конференції, лекції, бесіди, перегляди тематичних кінофільмів та екскурсії школярів до Національного музею «Чорнобиль». У міських бібліотеках відбудуться літературно-мистецькі заходи, присвячені 27-м роковинам аварії на ЧАЕС.

За участю керівництва міста та районних у місті Києві державних адміністрацій відбудеться круглий стіл з питань соціального та медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Заплановане також і проведення Днів пам’яті в містах Прип’ять та Чорнобиль з відвідуванням могил померлих громадян.

Традиційно відбудуться й офіційні заходи за участю керівників держави та міста – покладання квітів, церемонії вшанування пам’яті громадян, загиблих та померлих внаслідок катастрофи.

Так, 26 квітня о 00.55 та о 10.00 відбудуться церемонії покладання квітів до Меморіального кургану героїв Чорнобиля на території церкви Святого Архангела Михаїла УПЦ МП та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля».

26 квітня об 11.00 відбудуться мітинги-реквієми біля пам’ятного знака Героям Чорнобильцям на території Меморіального комплексу «Героям Чорнобиля» в Деснянському районі та біля пам’ятника жертвам Чорнобильської трагедії в Святошинському районі.

О 12.00 26 квітня відбудеться Ритуал пам’яті з покладанням квітів до Меморіалу жертвам Чорнобильської трагедії в Шевченківському районі.

Загалом пам’ятні заходи з нагоди 27-х роковин аварії на ЧАЕС відбудуться в усіх районах Києва.