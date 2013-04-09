Бригинець вимагає знести пам'ятник Леніну біля київського вокзалу

Депутат просить завод «Ленінська кузня» дозволити знесення пам`ятника / Фото: geolocation.ws

Народний депутат (фракція «Батьківщина») Олександр Бригинець звернувся до заводу «Ленінська кузня» з пропозицією надати згоду на демонтаж пам’ятника Леніну, балансоутримувачем якого є завод.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

У прес-службі зазначили, що Київська міськдержадміністрація відповіла О.Бригинцю, що пам’ятник Леніну, який встановлений у дворі продуктового магазину «Фуршет» по вул. Жилянській, 87 (Старовокзальна) можна демонтувати лише, якщо того захоче його балансоутримувач – тобто завод «Ленінська кузня».

«Київська влада, прикрившись тим, що завод «Ленінська кузня» нібито мріє мати на своїй території пам’ятник Леніну, самоусунулася від вирішення питання і знову не хоче брати на себе відповідальність. Але ж політику міста визначає не завод, а громада і влада. А якщо завод чи інша організація раптом захоче встановити, наприклад, пам’ятник Гітлеру?», – наголосив О.Бригинець.

Він закликав не допустити війни пам’ятників у Києві, а для цього влада повинна своїм рішенням демонтувати пам’ятники-ознаки комуністичного режиму.

«Коли йдеться про реальні пам’ятки, то київська влада знаходить юридичні ходи, щоб позбавити їх статусу та демонтувати. Але коли мова заходить про тоталітарні символи, які не мають ніякої мистецької цінності, захищає їх будь-яким способом», – наголосив О.Бригинець.