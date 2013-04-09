Попов запевняє, що дав 10 мільйонів на боротьбу зі зсувами

За словами Попова, зсуви, що зійшли в Києві, загрози не несуть

З бюджету Києва було додатково виділено 10 млн грн на протизсувні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам голова КМДА Олександр Попов, коментуючи ситуацію зі зсувами грунту в різних районах столиці після танення снігу.

За його словами, кошти виділено комунальному підприємству «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУПР), що запобігає виникненню та ліквідує зсуви.

«В цьому році ми виділили додаткове фінансування для того, щоб підтримати це підприємство і не допустити таких випадків, – це більше 10 млн грн, наскільки я пам`ятаю. Це для того, щоб підприємство змогло робити профілактичні роботи, пов`язані з недопущенням зсувів», – сказав О.Попов.

Також він зауважив, що зсуви, які сталися у місті останніми днями, загрози для життя і безпеки людей не становлять, також немає загрози для пошкодження тих чи інших будівель.

«Ми реагуємо на це – відразу виїжджають відповідні бригади», – підкреслив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, за даними на 8 квітня у Києві було зафіксовано 18 зсувів грунту.