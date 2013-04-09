У «Київавтодорі» скаржаться, що латати ями доведеться майже на всіх вулицях

«Київавтодор» не встигає закінчити в строк ремонт доріг

У Києві необхідно додатково відремонтувати близько 20 тис. кв. м дорожнього покриття. Кількість вибоїн збільшилася через рекордний снігопад 22-24 березня.

Про це повідомляє «Комерсант-Україна» з посиланням на нового генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Петра Берегового.

За його словами, через потужний снігопад довелося змінити графік завершення ямкового ремонту київських доріг з 20 квітня на початок травня.

«Практично на всіх вулицях доведеться провести додатковий ямковий ремонт. Біля ям, які ми вже встигли закрити, з`явилися нові вибоїни. В цілому в місті додатково необхідно залатати близько 20 тис. кв. м дорожнього покриття (раніше передбачалося, що ямковий ремонт буде проводитися на площі в 94 тис. кв. м – Ред.).

При цьому Береговий відзначив, що київська влада обіцяє виділити кошти на додатковий ремонт. «Місто пообіцяло виділити нам ще близько 16 млн грн на поточний благоустрій, куди включено і проведення ямкового ремонту. На сьогоднішній день на ці цілі вже виділено близько 12 млн грн», – підкреслив він.

Гендиректор «Київавтодору» також повідомив, що через необхідність проведення додаткового ремонту проїжджої частини комунальникам не вдасться завершити роботи в строк – до 20 квітня.

«Графік ямкового ремонту буде зміщений на два тижні. У ході аварійного ремонту для забезпечення нормального проїзду транспорту ми будемо орієнтуватися на вулиці загальноміського та міжрайонного значення. До 9 травня ми повинні залатати усі ями на цих дорогах. До речі, ми сформували і програму поточного ремонту, до якого також вже будемо приступати», – зазначив Береговий.

Через зміщення графіка ремонтних робіт відкладається також і реконструкція проспекту Перемоги, яку обіцяли почати з квітня.

«Швидше за все з понеділка ми вже приступимо до реконструкції (проспекту Перемоги – Ред.). Зараз підрядна організація (турецька «ОНУР Конструктіон Інтернешнл») виїхала зі своїм реквізитом на місце, проводить фотографування. Крім того, ми вже визначилися з першою ділянкою робіт – він розтягнеться від в`їзду в Київ до станції метро «Святошино».