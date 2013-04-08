Попов просить киян прибрати місто після зими

Загальноміська толока відбудеться 13 квітня

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запрошує всіх мешканців столиці взяти участь у загальноміській толоці, що відбудеться у суботу, 13 квітня 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зауважив під час наради у голови КМДА директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой, толоку в рамках проведення двомісячника з благоустрою планували провести минулої суботи, 6 квітня. Однак, у зв’язку зі складною погодною ситуацією, дату великого загальноміського прибирання вирішили змінити. Міська влада запрошує всіх охочих долучитися до заходу та разом прибрати місто після зими.

«Крім традиційного двомісячника з благоустрою, який проводять комунальні служби міста, ми організуємо другу Київську толоку. Це давня прекрасна традиція – навесні разом наводити лад у місті, і в Києві вона успішно відроджується», – сказав під час наради О.Попов.

Він нагадав, що минулого року, коли столична влада організувала першу Київську толоку, до заходу долучилися близько 25 тисяч киян, серед яких були і підприємці, і представники політичних партій, і просто ініціативні мешканці. Цього року О.Попов також очікує на підтримку небайдужих киян.

«Разом ми можемо зробити наше місто кращим. Саме тому ми хочемо продовжити традицію проведення толок та запрошуємо до участі всіх городян. Ми закликаємо приєднатися до толоки підприємців та організувати прибирання територій навколо своїх підприємств та установ. Ми пропонуємо представникам політичних партій, які декларують стурбованість станом благоустрою міста та умовами життя киян, також приєднатися до цього заходу й продемонструвати свою небайдужість та любов до міста», – додав О.Попов.

Окремо голова КМДА звернувся до громадських організацій та Громадської ради при міськдержадміністрації.

«Численні громадські організації, зокрема ті, які представлені в Громадській раді при КМДА, мають змогу допомогти міським службам навести лад у столиці. Тож ми чекаємо і на їхню активну участь», – сказав О.Попов.

Сподівається голова КМДА і на допомогу від органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖБК та інших.

«Кожен киянин може долучитися до толоки – висадити квіти на прибудинковій території, прибрати на своєму подвір’ї або в сусідньому парку. Наші комунальні служби готові допомоги всім охочим та забезпечити необхідним інвентарем тих, хто забажає особисто взяти участь у прибиранні міста», – зазначив О.Попов.