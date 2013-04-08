Конституційний суд візьметься за київські вибори 11 квітня

Розгляд відбуватиметься в форматі письмового слухання

Конституційний Суд України орієнтовно 11 квітня планує почати розгляд подання народних депутатів щодо дати виборів мера Києва і депутатів міської ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

«Попередньо таке рішення прийнято – питання внесено у порядок денний. Передбачається, що розгляд відбуватиметься у форматі письмового слухання», – зазначили у прес-службі.

Суддею-доповідачем з цього питання призначено Олега Сергейчука.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз`яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного Суду з цього питання. 21 березня Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови». Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови».

На знак протесту опозиціонери заблокували роботу парламенту з вимогою призначити дату виборів у столиці. Також вони заявили, що готові на зміщення дати київських виборів на тиждень-два після 2 червня.

Між тим термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008-му, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Разом з тим чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останній тиждень жовтня 2015-го.