У центрі Києва трамвай зійшов з рейок і врізався в автомобілі (фото, відео)
ДТП сталася на вул. Дмитрівській
Трамвайний вагон зачепив дві припарковані машини
У Києві на вулиці Дмитрівській трамвай зійшов з рейок і врізався у припарковані легкові автомобілі.
Аварія сталася близько 14:00. Трамвай їхав по 15-му маршруту у бік центрального залізничного вокзалу, повідомляє FaceNews.
За словами водія трамвая, в якийсь момент вагон різко зісковзнув зі шляхів, і його понесло на припарковані автомобілі.
У салоні на момент НП перебували близько 20 пасажирів. На щастя, в результаті ДТП ні пасажири, ні водій з кондуктором не постраждали.
«Викинуло другу колісну пару, перша залишилася на рейках. Швидше за все, щось з візком, знос реборди коліс», – стверджує водій трамвая.
Сталеві колеса буквально вп`ялися в асфальт. Некерований вагон зачепив дві припарковані машини – Kia Carens і Suzuki SX4.
Через що стався схід вагона, поки невідомо. Рух трамваїв на вулиці Дмитрівській перекрито. На місце пригоди викликали тягач, який поставить вагон на рейки.
Зараз фахівці з`ясовують причину аварії.
Фото та відео: FaceNews
Фото та відео: FaceNews