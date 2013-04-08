У центрі Києва трамвай зійшов з рейок і врізався в автомобілі (фото, відео)

Трамвайний вагон зачепив дві припарковані машини

У Києві на вулиці Дмитрівській трамвай зійшов з рейок і врізався у припарковані легкові автомобілі.

Аварія сталася близько 14:00. Трамвай їхав по 15-му маршруту у бік центрального залізничного вокзалу, повідомляє FaceNews.

За словами водія трамвая, в якийсь момент вагон різко зісковзнув зі шляхів, і його понесло на припарковані автомобілі.

У салоні на момент НП перебували близько 20 пасажирів. На щастя, в результаті ДТП ні пасажири, ні водій з кондуктором не постраждали.

«Викинуло другу колісну пару, перша залишилася на рейках. Швидше за все, щось з візком, знос реборди коліс», – стверджує водій трамвая.

Сталеві колеса буквально вп`ялися в асфальт. Некерований вагон зачепив дві припарковані машини – Kia Carens і Suzuki SX4.

Через що стався схід вагона, поки невідомо. Рух трамваїв на вулиці Дмитрівській перекрито. На місце пригоди викликали тягач, який поставить вагон на рейки.

Зараз фахівці з`ясовують причину аварії.

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Фото та відео: FaceNews

Фото та відео: FaceNews