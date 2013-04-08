У Києві пройдуть два масштабних суботники

Київська влада вже визначила місця проведення суботників

У рамках весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у Києві відбудуться два масштабних суботника: 13 квітня – загальноміський та 20 квітня – з нагоди Дня довкілля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

За його словами, уже визначені місця проведення суботників та обсяги робіт.

«Погодні умови надали можливість тільки в квітні розпочати активну роботу із санітарного очищення доріг, тротуарів, зелених зон вздовж доріг та місць загального користування. У заходах буде задіяно великий волонтерський рух «Зробимо Україну чистою». В основному, це роботи із впорядкування прибудинкових територій, територій, прилеглих до підприємств, установ та організацій, парків та скверів, берегових смуг водойм», – зазначив С.Садовой.

Він також зауважив, що під час весняного двомісячника райони та комунальні служби міста планують ліквідувати 164 стихійних звалища, облаштувати 139 нових контейнерних майданчиків, прибрати від піскозамету 1518 кілометрів доріг, а також очистити 106 гектарів берегових смуг водойм та впорядкувати 257 гектарів газонів.