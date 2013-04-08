У Києві на дахах зупинок висадять квіти

Квітами прикрасять також ліхтарні стовпи / Фото: max-a-lebedev.livejournal.com

У середу, 10 квітня, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» планує почати посадку 106 каштанів бріотті на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко.

За його інформацією, завершується підготовка лунок під дерева із заміною грунту та обладнанням дренажу. Роботи планується завершити до 1 травня.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних бріотті, тобто, є запас садженців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що компанія має гарантію підрядника по закупівлі й доставці дерев на один рік. За його словами, це зрілі дерева, які вже заввишки 3,5-4,5 м, стовбур має діаметр 15-20 см з потужною кореневою системою.

Р.Романюк повідомив також, що дерева після висадки одразу почнуть цвісти.

За його інформацією, дерева привезено з Північної Італії, тобто регіону, де кліматичні умови максимально наближені до погодного режиму столиці, що гарантує гарну адаптацію рослин. За інформацією представника UDP, дерева добре перенесли транспортування.

Він також відзначив, що каштани цього сорту стійкі до ураження міллю.

За даними Р.Романюка, одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

За даними М.Царенка, для забезпечення всього Хрещатика новими каштанами загалом було виділено 3 млн грн.

Також керівник «Київзеленбуду» повідомив про плани реалізувати проект з вертикального озеленення зупинкових комплексів пасажирського транспорту столиці. Зокрема, планується висадити на дахах зупинок квіти та інші рослини. Розпочнуть прикрашати таким чином зупинки, починаючи з центру міста.

Передбачається, що продемонструвати перший зупинковий комплекс, прикрашений квітами, можна буде за два тижні.

Крім того, повідомив М.Царенко, проектом вертикального озеленення будуть охоплені інші об’єкти міста, зокрема, стовпи світломереж. Загалом на таке озеленення виділено 1,4 млн грн.

Також він повідомив, що в столиці планується організувати впродовж року 60 розаріїв. Уже навесні буде висаджено 500 перших кущів троянд. М.Царенко нагадав, що передбачено в місті висадити не менше мільйона троянд. На реалізацію проекту піде 2-3 роки, оскільки потрібен час для підготовки місць під розарії із заміною грунту та створення інших необхідних умов для збереження рослин.

На прес-конференції було повідомлено, що квітковий годинник поблизу Майдану Незалежності планується запустити до Дня Києва з новим декоративним малюнком.