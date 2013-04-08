На Київщині чиновник за зменшення штрафу вимагав $20 тисяч хабара

На хабарі попався начальник відділу Держінспекції сільського господарства / Фото: topneftegaz.ru

Прокуратурою Київської області передано до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу здійснення інспекторської діяльності Управління контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції сільського господарства в області, який вимагав 20 тисяч доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, він вимагав у підприємців хабар за те, що посприяє у зменшенні штрафних санкцій за самовільне захоплення земельної ділянки.

Його посередника при одержанні вказаної суми хабара було затримано на місці скоєння злочину.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто вчинення закінченого замаху на отримання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара в значному розмірі, поєднаного з його вимаганням.

Державному службовцю загрожує покарання від 5 до 10 років з конфіскацією майна.