На столичному будмайданчику чоловік напоровся на арматуру

Будівельник наскрізь напоровся на арматуру

У Києві будівельник впав з триметрової висоти та наскрізь напоровся на арматуру фундаменту.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, НП сталася на території будівельного майданчика ТЦ «Піраміда» на Кільцевій дорозі, 1-А.

На місце події прибули голосіївські рятувальники. Допомога надавалась з використанням дискоріза. Потерпілого у важкому стані передано лікарям швидкої медичної допомоги.

Нині 36-річний постраждалий перебуває у непритомному стані в реанімаційному відділенні лікарні.

Причини падіння чоловіка з будівлі з’ясовують правоохоронні органи.