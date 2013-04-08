На столичному будмайданчику чоловік напоровся на арматуру
11:02, 08 квітня 2013Київ
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Будівельник перебуває у реанімації
Будівельник наскрізь напоровся на арматуру
У Києві будівельник впав з триметрової висоти та наскрізь напоровся на арматуру фундаменту.
Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, НП сталася на території будівельного майданчика ТЦ «Піраміда» на Кільцевій дорозі, 1-А.
На місце події прибули голосіївські рятувальники. Допомога надавалась з використанням дискоріза. Потерпілого у важкому стані передано лікарям швидкої медичної допомоги.
Нині 36-річний постраждалий перебуває у непритомному стані в реанімаційному відділенні лікарні.
Причини падіння чоловіка з будівлі з’ясовують правоохоронні органи.
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