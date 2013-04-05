За зсувом на Замковій горі будуть спостерігати цілодобово

Голубченко доручив перевірити якість робіт при будівництві підпірної стінки

Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко зобов’язав відповідні міські структури забезпечити цілодобовий контроль за процесами, що відбуваються по всій довжині зсуву грунту на Замковій горі київського Подолу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків зсуву.

«Треба забезпечити цілодобовий контроль за процесами, які відбуваються на всій довжині зсуву від будинку №1 до №43. У разі необхідності треба буде розглянути питання щодо відселення людей з небезпечних ділянок», – сказав А.Голубченко.

Водночас він наголосив, що в стислі терміни необхідно виконати роботи для локалізації зсувів, при цьому слід прийняти рішення про проведення таких робіт без тендеру.

«Це є надзвичайна ситуація і тому треба діяти швидко, оскільки час проведення тендера може затягнутися. А у нас немає часу вибирати замовника і виконавця», – підкреслив він.

Водночас А.Голубченко висловив занепокоєння з приводу того, що через відсутність вільного під’їзду до місця зсуву роботи доведеться виконувати вручну.

Разом з тим він підкреслив, що ці роботи треба розпочати після стабілізації ситуації, щоб уникнути небезпеки, загрози здоров’ю та життю людей. А доки процес зсуву не стабілізувався, треба буде знімати і вивозити шари грунту, які сповзають донизу, зазначив А.Голубченко.

Також під час засідання комісії було прийнято рішення перевірити якість робіт, які проводилися під час будівництва підпірної стінки раніше, оскільки є сумніви в тому, що вони проводились якісно.

Також комісія прийняла рішення доручити «Киїавтодору» та управлінню міськархітектури розглянути питання щодо можливості будівництва під’їзних шляхів до місця надзвичайної ситуації.

«Я розумію, що в Єгипті піраміди будували вручну, але ми живемо у 21-му столітті, і є техніка. Якщо цього не зробити – ми будемо заручниками ситуації, оскільки від їх повторення ніхто не застрахований», – зазначив А.Голубченко.

Також він доручив управлінню фінансів виділити на роботи з ліквідації зсуву кошти з резервного фонду, іншим міським структурам, які будуть залучені до цих робіт, скласти графік їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, у Подільському районі Києва через зсув ґрунту вирішено відселити 16 сімей з двох будинків.

Зокрема, Міський оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 4 квітня провів виїзне засідання на місці зсуву ґрунту, який стався днями поблизу будинків №№ 1, 3 та 5 на вулиці Воздвиженській на Подолі.

Як зазначив в.о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко, внаслідок інтенсивного танення великої кількості снігу на Замковій горі відбувся зсув ґрунту.

Було вирішено тимчасово відселити до готельного комплексу «Київміськбуду» мешканців двох будинків (всього 16 сімей); перекрити газопостачання; встановити чергування фахівців управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА та спеціалізованого управління протизсувних робіт, представників районної адміністрації для постійного моніторингу проблемної зони.