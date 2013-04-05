Києву повернули 2 га землі в Гідропарку

Договір оренди землі закінчився ще на початку 2010 року / Фото: Rooms.kiev.ua

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Дніпровського району столиці та зобов’язав ТОВ «Аква-Шерл» повернути до комунальної власності 2 га землі вартістю понад 11 млн грн на острові Венеціанський на території столичного Гідропарку.

По це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району.

Київрадою у 2004 році ТОВ «Аква-Шерл» було передано в оренду на п’ять років 2 га землі, у тому числі 0,5 га прибережно-захисної смуги Дніпра, для будівництва, експлуатації та обслуговування розважального комплексу «Аквапарк».

Прокурорською перевіркою встановлено, що договір оренди землі закінчився ще на початку 2010 року. Натомість товариством будь-якого будівництва не розпочато і ділянку до комунальної власності й досі не повернуто.

За висновками Головного управління земельних ресурсів КМДА, земельна ділянка ТОВ «Аква-Шерл» не використовується, та на ній ростуть зелені насадження.

У зв’язку з ухиленням ТОВ «Аква-Шерл» від виконання рішення суду державною виконавчою службою було відкрито виконавче провадження та за втручання прокуратури району 2 га землі у Гідропарку повернуто до комунальної власності.