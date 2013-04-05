На столичному Подолі через зсув відселять мешканців двох будинків

Киян з Воздвиженської відселять в готельний комплекс «Київміськбуду»

У Подільському районі Києва через зсув ґрунту вирішено відселити 16 сімей з двох будинків, про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що Міський оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 4 квітня провів виїзне засідання на місці зсуву ґрунту, який стався днями поблизу будинків №№ 1, 3 та 5 на вулиці Воздвиженській у Подільському районі Києва.

Як зазначив в. о. першого заступника голови КМДА Анатолій Голубченко, внаслідок інтенсивного танення великої кількості снігу на Замковій горі відбувся зсув верхнього шару ґрунту. Незважаючи на попередні висновки фахівців щодо відсутності небезпеки для мешканців прилеглих будинків, Міський штаб виїхав на місце події та в ході робочої наради прийняв низку рішень для попередження усіх можливих ризиків.

Так, вирішено тимчасово відселити до готельного комплексу «Київміськбуду» мешканців двох будинків (всього 16 сімей); перекрити газопостачання; встановити чергування фахівців управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА та спеціалізованого управління протизсувних робіт, представників районної адміністрації для постійного моніторингу проблемної зони. Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві доручено забезпечити цілодобову охорону помешкань та майна відселених киян.

Спеціалісти Інституту «Київпроект» і спеціалізованого управління протизсувних робіт розроблять необхідний комплекс заходів для локалізації та недопущення поширення зсувонебезпечних процесів.