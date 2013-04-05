На полігоні побутових відходів у Київській області будуть перевіряти сміття

Полігон побутових відходів №5 обнесуть стіною

Кабінет міністрів України підготує антикризову та інвестиційну програми для вирішення проблем, що виникають навколо полігону твердих побутових відходів №5, що знаходиться в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, таке рішення було прийнято сьогодні під час виїзного засідання до полігону №5, в якому взяли участь віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко та міністр екології Олег Проскуряков, а також голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, голова Державної екологічної інспекції Павло Жила та інші посадовці.

У ході засідання було визначено, що утилізація та переробка фільтрату є частиною комплексу рішень, необхідних для забезпечення екологічної безпеки у Київській області. Окремого підходу потребує і питання якісної рекультивації земель, перевірки стану дренажних систем полігону та попередження розповсюдження небезпечних випарів та сміття з живими організмами до найближчих населених пунктів.

Як зазначається, за результатами виїзного засідання готується проект відповідної постанови Кабінету міністрів, що визначатиме два стратегічних напрями вирішення проблемної ситуації навколо полігону: антикризовий та інвестиційний. В рамках першого напряму найближчим часом буде детально вивчено водне середовище району, стан дамб, фільтратів, а також введено контроль сміття, що ввозиться на полігон та сконструйовано огорожу навколо полігону. Очікується, що в рамках інвестиційного напряму оголошуватиметься конкурс на будівництво сортувальної лінії для полігону.

Довідка УНІАН: За експертними оцінками, у Києві щорічно утворюється від 1,2-1,5 млн тонн побутових відходів. До 80% їх вивозиться на полігон №5 підприємства «Київспецтранс», 20% спалюється на філіалі «Завод «Енергія» АК «Київенерго».

Площа полігону №5 – 56,3 га.

З 2005 по 2008 роки на полігоні №5 проводилась реконструкція. За даними КМДА, загальна вартість робіт становила 76,9 млн грн. За цей час було збудовано лабораторію радіологічного контролю, котельні, контрольно-пропускний пункт, насосну станцію перекачки фільтрату, ЛЕП, трансформаторну підстанцію, зовнішні та внутрішні інженерні мережі. Також тоді побудували цех з очистки фільтрату продуктивністю 400 м куб. на добу.