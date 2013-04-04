У Києві подорожчала оренда квартир

Найнижча вартість оренди залишається у Дарницькому районі

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у першому кварталі 2013 року зросла на 2,46% (17 дол.) – до 708 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії SV Development.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 444 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою 720 доларів на місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 720 дол., 2-кімнатних, – на 22 дол., до 899 дол., 3-кімнатних, – на 25 дол., до 1 052 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 14 дол. – до 600 дол., 2-кімнатних – на 34 дол., до 1 000 дол., 3-кімнатних – на 36 дол., до 1 162 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол., до 447 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 558 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 801 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 10 дол. – до 549 дол., 2-кімнатних – на 12 дол., до 665 дол., 3-кімнатних – на 20 дол., до 821 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 505 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 666 дол., 3-кімнатних – на 20 дол., до 803 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 465 дол., 2-кімнатних – на 17 дол., до 635 дол., 3-кімнатних – на 14 дол., до 793 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 17 дол., до 459 дол., 2-кімнатних – на 22 дол., до 612 дол., 3-кімнатних – на 24 дол., до 771 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. – до 450 дол., 2-кімнатних – на 8 дол., до 595 дол., 3-кімнатних – на 17 дол., до 726 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 444 дол., 2-кімнатних – на 13 дол., до 553 дол., 3-кімнатних – на 11 дол., до 670 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 451 дол., 2-кімнатних – на 11 дол., до 580 дол., 3-кімнатних – на 12 дол., до 735 дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у лютому 2013 року зросла на 0,72% (5 дол.) – до 702 дол. за квартиру на місяць.