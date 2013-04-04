ДТП на Московському мосту: автобус ледь не впав у воду (фото)

Один з пасажирів випав на ходу

Увечері 3 квітня у Києві маршрутний автобус із 27 пасажирами, що прямував з Оболоні на Троєщину, раптово врізався у відбійник на Московському мосту. Про це повідомляє ТСН.

Стовп вибив задні двері і пасажир, який стояв біля дверей, за словами свідка, випав на ходу. Про це свідчила і кров на зруйнованому металевому паркані.

Пізніше у Київському ДАІ розповіли, що у автобуса відмовили гальма і, коли водій це зрозумів, то намагався зупинити автобус об загорожу. На щастя, йому це вдалося, бо за кілька десятків метрів якраз знаходилася річка Дніпро.

Двох пасажирів з чисельними переломами забрала швидка, водій не травмований, але поспілкуватися на камеру не зміг, бо у нього – шок.

Фото: «Автополігон»