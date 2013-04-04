У Києві чотири мікрорайони залишилися без тепла

Тепло обіцяють повернути сьогодні до 18:00

Голова КМДА Олександр Попов особисто контролює відновлення роботи Дарницької ТЕЦ, де сталася аварія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, О.Попов взяв участь у роботі оперативного штабу з ліквідації аварійного відключення теплової та електричної енергії на Дарницькій ТЕЦ, яке відбулося сьогодні близько 6.20. Несправність виникла під час виконання робіт з планового виведення в ремонт перемикача «Бровари». При цьому виникло коротке замикання та аварійне відключення другої системи шин 110 кВ, внаслідок чого були знеструмлені дві підстанції – «Русанівська» та «Хімічна» – і розподільча мережа 10 кВ.

О 7.30 електричну енергію подано до об’єктів споживання.

Через відключення впродовж двох годин без теплопостачання залишалися 1,8 тис. споживачів, у тому числі в медичних та освітніх закладах. Без електричної енергії протягом години перебували 100 багатоповерхівок, 400 приватних будинків, лікарня №2 та трамвайний парк. Електроживлення було відновлено близько 8.00.

Сьогодні до 18.00 підприємство поетапно вийде на штатний температурний режим теплозабезпечення.

Зараз проводяться роботи з ремонту обладнання, яке вийшло з ладу.

О.Попов особисто контролює роботи з відновлення мережі. Голова КМДА здійснює об’їзд об’єктів соціальної інфраструктури – дитячих садків та лікарень – з метою перевірки відновлення тепла та електропостачання у закладах.

Крім того, О.Попов провів оперативну нараду із керівниками Дарницького та Дніпровського районів у зв’язку з відключенням на ТЕЦ. Голова КМДА дав доручення увімкнути додаткові електрообігрівачі у дитячих садках, школах та медичних закладах у зоні відключення, доки теплопостачання на Старій Дарниці, Соцмістечку, Осокорках та Березняках буде повністю відновлено.