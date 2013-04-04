Обвал перону може статися і на столичній Троєщині

Зсув продовжує збільшуватися / Фото: ТСН

Вслід за станцією міської електрички «Вишгородська» під загрозою обвалу опинилася нова і одна з найпопулярніших залізничних платформ Києва – «Троєщина-2».

Її відкрили півроку тому, а тепер просто під платформою зсунувся ґрунт, повідомляє ТСН.

Попри це, небезпека піти під землю вплинула хіба що на графік руху електричок. Згідно з графіком, потяги мали б курсувати кожні 10-15 хвилин, однак їх значно поменшало.

Тисячі пасажирів не можуть виїхати з мікрорайону, а саме провалля продовжує розростатися.

Киянам щодня доводиться не тільки по кілька годин виглядати електричку, а й, за інформацію видання, ризикувати власним життям. Адже платформа, на якій стоять пасажири, з дня на день може піти під землю.

Глина упереміш із землею пішла з-під платформи кілька днів тому і сповзає далі. У ситуації, що склалася, киян найбільше дивує реакція столичної влади. На докори у листах та дзвінках щодо електрички і побоювання з приводу зсуву там реакція одна: «У нас все добре, візьмемо до відома, відпишемо вам через місяць».