На Московському мосту в Києві перекинувся автобус – ЗМІ

НП сталася на частині переправи через Десенку

У Києві в районі Московського мосту автобус №21 зніс 100 метрів відбійника і перекинувся. На даний момент відомо про двох постраждалих. НП сталася на частині переправи через Десенку, повідомляє «Сегодня».

За однією з версій, пасажирський транспорт «підрізав» один з автомобілів. Удар був настільки потужний, що кілька десятків метрів огорожі вилетіло на проїжджу частину, а автобус відкинуло на узбіччя.

Як розповіли виданню в столичній ДАІ, на місце НП прибули три карети швидкої допомоги.

В результаті ДТП утворилася величезна пробка.