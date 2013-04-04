На Московському мосту в Києві перекинувся автобус – ЗМІ
09:32, 04 квітня 2013Київ
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Відомо про двох постраждалих
НП сталася на частині переправи через Десенку
У Києві в районі Московського мосту автобус №21 зніс 100 метрів відбійника і перекинувся. На даний момент відомо про двох постраждалих. НП сталася на частині переправи через Десенку, повідомляє «Сегодня».
За однією з версій, пасажирський транспорт «підрізав» один з автомобілів. Удар був настільки потужний, що кілька десятків метрів огорожі вилетіло на проїжджу частину, а автобус відкинуло на узбіччя.
Як розповіли виданню в столичній ДАІ, на місце НП прибули три карети швидкої допомоги.
В результаті ДТП утворилася величезна пробка.
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