Київ до травневих свят приберуть та озеленять

У столиці висадять дерева, кущі, квіти і облаштують газони

У рамках весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Києва міська комісія проінспектувала території Дарницького та Голосіївського районів.

За словами директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергія Садового, до травневих свят місто приберуть та озеленять. Зокрема, відновлять благоустрій після розриттів, відремонтують дитячі і спортивні майданчики, а також висадять дерева, кущі, квіти і облаштують газони.

«У найкоротші терміни райони повинні відновити благоустрій у місцях проведення робіт на інженерних мережах, забезпечити своєчасне прибирання та миття доріг, тротуарів і пішохідних доріжок. Крім того, комунальні служби повинні активізувати роботу із ліквідації стихійних звалищ та забезпечити санітарне очищення берегових смуг річок, озер та парків, скверів, зелених зон вздовж доріг», – зауважив Сергій Садовой.

Він також наголосив на необхідності забезпечити очищення елементів зупинок від листівок та об’яв, а також привести до належного санітарно-технічного стану зупинки міського громадського транспорту, паркувальні майданчики та території, прилеглі до кінцевих зупинок маршрутних таксі.

Наступний об’їзд відбудеться 10 квітня, під час якого міська комісія з благоустрою проінспектує території Подільського та Оболонського районів.