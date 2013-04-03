У Київ звозять техніку для боротьби з повінню

Насосні станції розміщені в місцях найбільшої загрози підтоплення

До Києва передислоковано близько 80 потужних насосних станцій із 7 регіонів України, де весняний розлив вод не носить загрозливого характеру.

Про це повідомив прем’єр-міністр Микола Азаров сьогодні, розпочинаючи засідання Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

За словами глави уряду, ці насосні станції розміщено в місцях найбільшої загрози підтоплення.

Також М.Азаров підкреслив, що у Львівській області не виключено формування найбільшого за всю історію гідрологічних спостережень рівня води весняної повені.

«Найбільш важка ситуація очікується на території Волинської, Житомирської, Рівненської областей. Уже зараз в деяких районах рівень води сягнув небезпечної позначки», – констатував прем’єр.

«Складна гідрологічна ситуація очікується на територіях Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Чернігівської областей. При цьому у Львівській області – в басейні Західного Бугу – не виключено формування найбільшого за всю історію гідрологічних спостережень рівня води весняної повені», – сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що сили і засоби Держслужби з надзвичайних ситуацій ще від часу снігопадів перебувають у повній готовності, сконцентровані на загрозливих напрямках.

«Ще раз наголошую, що оперативні штаби повинні приймати рішення на випередження. Також наголошую на персональній відповідальності глав місцевих адміністрацій за повну готовність відповідних служб в регіонах, за своєчасне інформування людей і швидке прийняття необхідних рішень», – заявив глава уряду.