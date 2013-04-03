КМДА ще не підрахувала, у скільки обійшовся аномальний снігопад

До ліквідації наслідків негоди залучалися більше 50 підприємств

У Київській міській державній адміністрації ще не підрахували суму коштів, витрачених на ліквідацію наслідків сильних снігопадів 22-24 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов під час виїзної наради.

«Вас це сильно здивує, але ми фактично не робили ніяких серйозних затрат. Ми, безумовно, порахуємо, але це будуть невеликі кошти. Перш за все, вони будуть пов`язані із використанням транспорту, який був нам наданий підприємствами й організаціями міста, залученого до прибирання снігу», – зазначив О.Попов.

За його словами, до ліквідації наслідків негоди залучалися більш як 50 підприємств.

Голова КМДА повідомив про домовленість із урядом про те, що усі видатки будуть профінансовані через резервний фонд держбюджету.

Разом із тим О.Попов підкреслив, що місто витратило на заходи з ліквідації наслідків негоди небагато коштів, основні витрати пішли на залучення снігоприбиральної техніки.

«Працювали служби, які повинні працювати. Багато робіт були виконані тому, що ми просто попросили і підприємства, і організації це зробити просто з патріотичного відношення до киян, до Києва», – сказав голова КМДА.

Водночас він визнав, що місто не було підготовлене до аномальних снігопадів, тому для ліквідації наслідків негоди у майбутньому Київ планує закупити снігоприбиральної техніки на 80-90 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня в Києві випала більш ніж місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.